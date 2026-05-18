Durante gli Internazionali di Roma, il mental coach di Jannik Sinner ha parlato di come il tennista utilizza la teoria polivagale per gestire lo stress. Questa teoria, che riguarda il funzionamento del sistema nervoso autonomo, è stata discussa in relazione alle tecniche adottate dal giocatore per migliorare la concentrazione e affrontare le situazioni di pressione. La discussione ha portato nuovamente all’attenzione il tema delle strategie mentali applicate agli atleti professionisti in momenti di alta tensione.

La riflessione di Spiga arriva dopo la semifinale contro Daniil Medvedev. Nel secondo set, mentre la partita si stava improvvisamente complicando, le telecamere hanno inquadrato Sinner durante un momento di apparente forte tensione. Il tennista è stato inquadrato dalle telecamere e visto respirare affannosamente, piegarsi e addirittura avere conati di vomito. In molti hanno pensato di trattasse di un attacco di panico. È stato il mental coach a spiegare, con un post su Instagram, che quello, per Sinner, non sarebbe stato affatto un segnale di perdita di controllo, bensì il tentativo consapevole di regolare il proprio sistema nervoso sotto pressione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yannick Sinner e la teoria polivagale, con cui «hackera» il suo sistema nervoso quando è sotto stress. Ecco di che cosa si tratta

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