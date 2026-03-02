Ansia e stress sono spesso il risultato di un modo di pensare che prende il sopravvento sulla mente, lasciando poco spazio al cuore. Quando si cerca di ascoltare i propri sentimenti e di dialogare con il proprio cuore, molte tensioni si riducono. Questa prospettiva invita a considerare come il modo di pensare influisca sulle emozioni e sul benessere quotidiano.

C ome superare ansia e stress ascoltando il cuore. Ansia e stress non sono solo reazioni emotive, sono, prima di tutto, un modo di pensare, un modo che nasce quando la mente prende il comando assoluto e perde il contatto con il resto dell’essere. Pensiamo di dover capire tutto, controllare tutto. E così la mente accelera, si tende. Ma più corre, più si separa dal corpo, dal respiro, dal ritmo profondo della vita. Molte tradizioni sapienziali, pur parlando linguaggi diversi, concordano su un punto essenziale: quando la mente si isola, nasce la sofferenza. Quando invece torna a dialogare con il cuore, qualcosa si ricompone. Leggi anche › Selene Calloni Williams: dal dolore alla rinascita nel libro “Diario di una Sciamana” La mente che corre, il cuore che sa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ansia e stress nascono dalla mente. Quando si dialoga con il cuore, tutto si sistema

Il sogno lucido spiegato dalla psicanalista Elena Benvenuti: «Ogni immagine, ogni simbolo che emerge è una parte di noi che si manifesta. E quando la accogliamo, il livello di stress si abbassa, la mente si apre»C’è un momento, appena prima di addormentarsi, in cui la mente si fa più morbida, le difese cedono e il confine tra realtà e sogno si dissolve.

Dico solo che sto avendo una crisi d’identità

Contenuti e approfondimenti su Ansia.

Ansia lieve: quando preoccuparsi è naturale, ma gestibileScopri le caratteristiche dell'ansia lieve, le cause e strategie per affrontarla. Gestisci efficacemente l'ansia per migliorare il benessere. microbiologiaitalia.it

Sport e Depressione: L’Allenamento Ideale per Ansia e Salute MentaleScopri l'allenamento perfetto per combattere depressione e ansia. La scienza svela intensità, durata e tipologia di sport per rigenerare il cervello. focustech.it