La Cina si è rimessa in sesto | così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald Trump

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del vertice tra il presidente cinese e l'ex presidente degli Stati Uniti, si osserva che la Cina ha adottato misure per rafforzare la propria posizione. L'incontro, previsto nei prossimi due giorni, ha già attirato l'attenzione di analisti che prevedono possibili risultati favorevoli per il leader cinese. Il confronto tra le due figure si svolge senza ancora aver avuto inizio, ma le anticipazioni indicano una significativa attenzione sulle dinamiche strategiche tra i due paesi.

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Non è ancora cominciato ma molti commentatori prevedono che il vertice, atteso nei prossimo due giorni, tra Donald Trump e Xi Jinping, si concluderà con una vittoria strategica da parte del presidente cinese. Solo per citare una delle tante analisi pubblicate nelle ultime ore, il Guardian ritiene infatti che il leader degli Stati Uniti, un uomo che ama vantarsi di avere tutte le carte in mano, potrebbe trovarsi seriamente a corto di assi quando si siederà al tavolo con Xi. Tale considerazione e altre dello stesso tenore non tengono conto di alcune importanti ombre che interessano il gigante asiatico ma, di fatto, trovano diverse conferme sia...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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