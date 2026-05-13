La Cina si è rimessa in sesto | così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald Trump

In vista del vertice tra il presidente cinese e l'ex presidente degli Stati Uniti, si osserva che la Cina ha adottato misure per rafforzare la propria posizione. L'incontro, previsto nei prossimi due giorni, ha già attirato l'attenzione di analisti che prevedono possibili risultati favorevoli per il leader cinese. Il confronto tra le due figure si svolge senza ancora aver avuto inizio, ma le anticipazioni indicano una significativa attenzione sulle dinamiche strategiche tra i due paesi.

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Non è ancora cominciato ma molti commentatori prevedono che il vertice, atteso nei prossimo due giorni, tra Donald Trump e Xi Jinping, si concluderà con una vittoria strategica da parte del presidente cinese. Solo per citare una delle tante analisi pubblicate nelle ultime ore, il Guardian ritiene infatti che il leader degli Stati Uniti, un uomo che ama vantarsi di avere tutte le carte in mano, potrebbe trovarsi seriamente a corto di assi quando si siederà al tavolo con Xi. Tale considerazione e altre dello stesso tenore non tengono conto di alcune importanti ombre che interessano il gigante asiatico ma, di fatto, trovano diverse conferme sia...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “La Cina si è rimessa in sesto”: così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald Trump ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE: China’s Xi Jinping Raises Taiwan Issue In Call with Donald Trump | Spotlight | N18G Notizie correlate Trump in Cina: arrivano i blindati per il vertice con Xi Jinping? Cosa scoprirai Come influenzerà la crisi iraniana gli accordi commerciali tra Trump e Xi? Perché la questione di Taiwan blocca ogni possibile... La Cina si prepara alla guerra del petrolio: così Xi ha blindato l’economia dagli choc energeticiLa guerra in Medio Oriente ha colto molti Paesi impreparati sul piano energetico. Temi più discussi: Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Donald Trump andrà in Cina portandosi dietro una montagna di problemi (e di debiti); Trump a Pechino dopo 9 anni. Cosa significa per l'Italia; Trump in Cina con 17 ceo di grandi aziende, inclusi Cook e Musk. Trump, Xi and the bid for a ‘grand bargain’ between superpowers ft.com/content/5f510d… Mentre Donald #Trump si prepara a recarsi in Cina, gli Stati Uniti non hanno più tutte le carte in mano in quella che è la relazione bilaterale più importante al mondo. Qu x.com [gift link] La Cina considera sempre più l'America di Trump come un impero in declino reddit La Cina si è rimessa in sesto: così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald TrumpIl tycoon ha sconfessato diverse politiche anti-cinesi adottate nel corso del suo primo mandato e adesso cerca un rapporto tra pari con Pechino ... ilgiornale.it Usa-Cina, Trump oggi a Pechino per il summit con Xi: cosa c'è sul tavoloDonald Trump oggi in Cina per l'atteso summit con Xi Jinping. Tuttavia, dopo il volo a bordo dell'Air Force One partito nel pomeriggio di ieri da Washington, nel programma diffuso dalla Casa Bianca no ... adnkronos.com