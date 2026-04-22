X-Men ’97 | Svelata la data della première della seconda stagione?
È stata annunciata la data di uscita della seconda stagione di X-Men ’97, serie animata molto attesa dai fan. La notizia arriva mentre il debutto cinematografico dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe è previsto per dicembre con il film Avengers: Doomsday. L’universo animato, quindi, mantiene il suo spazio di rilievo nel panorama delle produzioni Marvel, continuando a catturare l’attenzione degli appassionati.
Mentre il debutto cinematografico dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe si avvicina (atteso per dicembre in Avengers: Doomsday ), l’universo animato continua a dominare la scena. Dopo lo straordinario successo della prima stagione di X-Men ’97, i fan attendono con ansia di sapere quando potranno vedere i nuovi episodi. Grazie alle ultime novità dal Tribeca Film Festival, abbiamo finalmente una finestra temporale concreta per il ritorno della serie su Disney+. Anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2026. La marcia verso la seconda stagione inizierà ufficialmente a New York. La première mondiale di X-Men ’97 Stagione 2 è stata confermata come evento speciale al Tribeca Film Festival 2026.🔗 Leggi su Nerdpool.it
X-MEN ’97: SEASON 2 | SEASON 2 | Official Trailer | Wolverine Unleashed | Disney+
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