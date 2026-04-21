Citadel | ecco il trailer ufficiale della seconda stagione

Oggi Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Citadel, un video che anticipa le nuove puntate della serie. La data di uscita è stata annunciata insieme al trailer, creando aspettative tra gli spettatori. La seconda stagione promette nuove avventure e colpi di scena, con immagini che mostrano scene d’azione e personaggi pronti a tornare sullo schermo.

Oggi Prime Video ha svelato l’adrenalinico trailer ufficiale e la data di uscita della seconda stagione di Citadel. Tutti i sette episodi dell’emozionante spy serie saranno disponibili da mercoledì 6 maggio 2026, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Citadel è uno spy thriller ricco di colpi di scena che segue le vicende di Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Bernard Orlick (Stanley Tucci), agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Bridgerton - Stagione 4 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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