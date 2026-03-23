WWE | Tiffany Stratton commenta i rumor sul possibile match a WrestleMania 42

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile grande match per Tiffany Stratton a WrestleMania 42, ma la stessa superstar ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Secondo alcune indiscrezioni, Stratton potrebbe affrontare Giulia per il Women’s United States Championship durante lo show più importante dell’anno. Tuttavia, al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Tiffany: “Per ora sono solo rumor”. Intervistata da The Schmo, l’ex Women’s Champion ha confermato di essere a conoscenza delle voci, ma ha spiegato di non aver ricevuto indicazioni concrete dal team creativo WWE. “Sì, ho sentito anche io questi rumor, ma credo che siano solo voci perché non mi è stato detto nulla sul fatto che sarò a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Nel 2025 TIFFANY STRATTON è stata a lungo imbattuta e nei match 1v1 ha chiuso l'anno con 13 vittorie, 2 sconfitte e 2 no contest. Il 2026 si è aperto sotto la stessa luce, visto che la ragazza al momento ha un record di 4 trionfi e zero passi falsi. Sarà lei a stra facebook