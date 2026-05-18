WWE | Layla racconta quando capì che Undertaker era innamorato di Michelle McCool
Layla ha condiviso di aver capito in anticipo il legame tra Michelle McCool e The Undertaker, prima che si sposassero. Secondo quanto raccontato, aveva percepito la loro connessione speciale prima che fosse ufficialmente riconosciuta. La testimonianza si concentra sul momento in cui ha compreso questa relazione, senza entrare in dettagli aggiuntivi o motivazioni. La narrazione si limita a descrivere la sensazione di aver intuito il sentimento tra i due atleti.
A volte certe cose si capiscono prima ancora che vengano dette. È quello che sostiene Layla, che ha raccontato di aver intuito subito il legame speciale tra Michelle McCool e The Undertaker, molti anni prima del loro matrimonio. Durante un’intervista a SportShadow, Layla ha parlato della sua amicizia con Michelle McCool, nata ai tempi della WWE e diventata ancora più forte durante l’esperienza delle LayCool. L’ex wrestler ha ricordato il loro primo incontro dopo la Diva Search, spiegando come tra loro ci sia stata immediatamente grande sintonia. “Abbiamo legato fin dall’inizio. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, la chimica era semplicemente innegabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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