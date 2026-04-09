Quell’anno kolossale in cui Hollywood capì che il futuro era adesso

Un anno, una stagione, un giorno, in cui l'industria cinematografica statunitense ha attraversato un cambiamento radicale, segnando una svolta decisiva. È il periodo in cui si è consumata una rottura con le precedenti certezze del settore, portando a una nuova consapevolezza sulla direzione da prendere. Questo evento ha avuto ripercussioni durature nel modo in cui vengono prodotti e percepiti i film, influenzando profondamente il panorama cinematografico.

Da "E.T." a "Blade Runner", ogni settimana spuntava una pellicola cult Un libro racconta la stagione che cambiò la storia del cinema C'è stato un anno, una stagione, un giorno, in cui il cinema statunitense ha perso definitivamente la sua innocenza (se mai l'ha avuta). È la calda estate del 1982 e, nelle sale statunitensi, mentre noi italiani giocavamo a vincere i Mondiali, escono, a scandire otto fatidici weekend altrettanti film fantastici E.T. l'extra-terrestre di Steven Spielberg, Blade Runner di Ridley Scott, Tron di Steven Lisberger, Star Trek II - L'ira di Khan di Nicholas Meyer, Conan il barbaro di John Milius che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quell’anno "kolossale" in cui Hollywood capì che il futuro era adesso Leggi anche: Goran Ivanisevic svela il momento in cui capì che la collaborazione con Tsitsipas era finita. Calzona: “Decimo posto? Quell’anno c’era malumore diffuso. Osimhen non si allenava mai e Kvara non era felice”Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Francesco Calzona è tornato sulla sua breve esperienza sulla panchina del Napoli. Lost Civilizations | Impossible Constructions and Collapses