Alla vigilia di un momento chiave nelle indagini sul delitto di Garlasco, si apre un nuovo fronte legale con la difesa dell’indagato che definisce come “strumentale mostrificazione” le accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda riguarda una ragazza, barista, di cui si dice fosse innamorato Sempio, e la disputa si concentra sulla natura delle accuse e sulla loro interpretazione nel procedimento giudiziario.

“Siamo di fronte a una strumentale mostrificazione di Andrea Sempio “. È da qui che parte lo scontro, alla vigilia di un passaggio decisivo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Le parole dell’avvocato Liborio Cataliotti segnano la linea della difesa del 38enne, convocato per mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia, dove i magistrati si preparano a chiudere le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi per il cui omicidio, avvenuto il 13 agosto del 2007, è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Una “mostrificazione”, insiste il legale, costruita attorno a elementi che – secondo la difesa- non avrebbero alcun legame con il delitto. In...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, era una barista la ragazza di cui era innamorato Sempio. La difesa: “Strumentale mostrificazione”

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Notizie correlate

Garlasco, la nuova ricostruzione: il nodo delle scale e i colpi mortali di Sempio quando Chiara era svenuta. Così cambia la scena del delittoChiara Poggi uccisa dall'amico del fratello, da un ragazzo più giovane di lei di 7 anni che frequentava spesso la villetta di Garlasco e che si...

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio studia una replica delle ferite di Chiara PoggiNuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara.

Delitto Garlasco, mercoledì 6 convocato Sempio. Le accuse e la mossa dei pmSi apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull’omicidio di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dai pm pavesi di avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo appro ... tg24.sky.it

Delitto di Garlasco | Taccia: Sempio si era invaghito di un’altra ragazza, sappiamo chi è: non è ChiaraIl delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio: ecco che cosa ha detto in diretta tv a Quarto Grado ... ilsussidiario.net

Nuovi elementi emergono nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Sotto la lente degli investigatori ci sono circa tremila messaggi pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduzione da un utente con il nickname “Andreas”, dietro cui potrebbe esserci Andre - facebook.com facebook

Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com