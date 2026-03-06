Salvini | Salerno Caserta e Napoli un sistema aeroportuale tripartito

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che nella regione Campania esiste un sistema aeroportuale diviso in tre parti, con aeroporti a Salerno, Caserta e Napoli. Salvini ha spiegato che queste strutture operano come nodi collegati tra loro, formando un sistema coordinato. La dichiarazione è stata fatta in pubblico, senza approfondimenti su eventuali dettagli tecnici o futuri sviluppi.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha rilanciato pubblicamente lo scenario di un sistema aeroportuale tripartito nella regione Campania, includendo Salerno, Caserta e Napoli come nodi complementari. Durante l'inaugurazione del nuovo svincolo autostradale a Maddaloni, il leader della Lega ha sottolineato che non esiste la necessità di conflitti tra gli scali, poiché la domanda di mobilità regionale richiede capacità operative distribuite su più punti geografici. L'intervento si colloca in un momento in cui lo scalo casertano di Grazzanise potrebbe essere destinato ad usi civili, aprendo nuove prospettive per il trasporto aereo locale.