Il responsabile commerciale di una compagnia aerea ha affermato che la gestione del carburante è sotto controllo, anche in un momento di aumenti dei prezzi. Da un aeroporto importante sono partite nuove rotte, segnando un ampliamento delle destinazioni offerte. Questa dichiarazione suggerisce che la strategia di copertura dei costi legati al carburante viene pianificata prima che i prezzi crescano, al fine di evitare reazioni tardive. La compagnia sta quindi continuando a espandersi, con nuove rotte in partenza.

«Se inizi ad adattare la strategia di hedging quando i prezzi del carburante sono già saliti, è troppo tardi». Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, lo dice in un’intervista esclusiva a Il Giornale, mettendo subito al centro il dossier più sensibile per l’aviazione: il costo del jet fuel. In un settore in cui la volatilità energetica può trasformarsi rapidamente in pressione sui margini e sui biglietti, la compagnia rivendica una linea costruita con largo anticipo: «L’hedging significa essere sistematici e programmatici. Se non segui un programma, alla fine stai speculando». È da questa disciplina finanziaria che passa anche la nuova offensiva su Milano Malpensa, dove il vettore rafforza la base e amplia il network internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wizz Air, il CCO Malin: “Carburante sotto controllo”. E da Malpensa decollano nuove rotte

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