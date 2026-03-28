Wizz Air lancia nuove rotte | voli diretti da Napoli a Malpensa Venezia e Maiorca

Wizz Air ha annunciato l’introduzione di nuove rotte con voli diretti da Napoli Capodichino verso Malpensa, Venezia e Maiorca. La compagnia aerea ha comunicato anche un aumento della capacità sui voli esistenti da Napoli, ampliando così le opzioni di collegamento tra la città partenopea e diverse destinazioni europee. La decisione è stata resa pubblica tramite comunicati ufficiali della compagnia.

"> Espansione dei Voli da Napoli Capodichino: Wizz Air Aumenta la Capacità. Tariffe low cost e un incremento significativo dei posti disponibili per viaggiare da e verso Capodichino. Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, annuncia una nuova fase di espansione per la sua base a Napoli Capodichino in vista dell’estate 2026. L’investimento su Napoli rientra in una strategia di crescita che prevede il lancio di ben 39 nuove rotte in tutta Italia. A fianco del potenziamento dei voli da Milano Malpensa verso destinazioni come Valencia, Malaga e Corfù, l’azienda amplia anche i collegamenti da Roma Fiumicino, dove si prevede l’introduzione di mete come Chania, Rodi e Tallinn. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca. Articoli correlati VIDEO | Wizz Air apre la sua base a Palermo, voli diretti per quattro città italiane e due estere: ecco le nuove rotteDal ritorno operativo dello scorso dicembre al posizionamento di due Airbus A321neo: in poco meno di due mesi Palermo diventa la 39esima base Wizz... Wizz Air scommette su Malpensa: decimo aereo e sette nuove rotteMalpensa (Varese) – Wizz Air punta su Milano Malpensa, consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico nel Nord Italia. Approfondimenti e contenuti su Wizz Air lancia nuove rotte voli... Temi più discussi: Giornata Internazionale della Felicità: tre idee di viaggio con la promo flash di Wizz Air; Wizz Air avanza su Roma: 17° A321Neo basato e nuove rotte internazionali; Wizz Air lancia l’ecosistema digitale integrato di cabina con Immfly e gateretail; Wizz Air accelera su Fiumicino, nuovo aereo basato e 12 nuove rotte. Estate '26, presentate le nuove rotte Wizzair da Napoli Capodichino con tariffe a partire da €14,99Quest’estate lo scalo di Capodichino vedrà operare ben 3.260 frequenze: offriremo ai viaggiatori campani una flessibilità di viaggio senza precedenti annuncia dalla sala degli specchi del Gran Caffè ... napolitoday.it Nuove rotte Wizz Air 2026, la compagnia cresce a Milano e a RomaNuove rotte Wizz Air, la compagnia ungherese basa un nuovo aereo a Milano Malpensa e un altro a Roma Fiumicino ... missionline.it Dal 1° luglio 2026, Wizz Air inaugurerà una nuova rotta estiva che collegherà Alghero a Venezia. I voli saranno operati tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con tariffe a partire da 29,99 euro. Questo collegamento stagionale è stato re - facebook.com facebook Due nuovi voli per Londra e Palermo, Wizz Air cresce a Caselle x.com