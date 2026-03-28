Wizz Air lancia nuove rotte | voli diretti da Napoli a Malpensa Venezia e Maiorca

Da napolipiu.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air ha annunciato l’introduzione di nuove rotte con voli diretti da Napoli Capodichino verso Malpensa, Venezia e Maiorca. La compagnia aerea ha comunicato anche un aumento della capacità sui voli esistenti da Napoli, ampliando così le opzioni di collegamento tra la città partenopea e diverse destinazioni europee. La decisione è stata resa pubblica tramite comunicati ufficiali della compagnia.

"> Espansione dei Voli da Napoli Capodichino: Wizz Air Aumenta la Capacità. Tariffe low cost e un incremento significativo dei posti disponibili per viaggiare da e verso Capodichino. Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, annuncia una nuova fase di espansione per la sua base a Napoli Capodichino in vista dell’estate 2026. L’investimento su Napoli rientra in una strategia di crescita che prevede il lancio di ben 39 nuove rotte in tutta Italia. A fianco del potenziamento dei voli da Milano Malpensa verso destinazioni come Valencia, Malaga e Corfù, l’azienda amplia anche i collegamenti da Roma Fiumicino, dove si prevede l’introduzione di mete come Chania, Rodi e Tallinn. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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