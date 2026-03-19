Wizz Air ha annunciato l’arrivo di un decimo aereo presso l’aeroporto di Malpensa e l’introduzione di sette nuove rotte. La compagnia aerea rafforza così la propria presenza nello scalo di Varese, che diventa un punto chiave per le sue operazioni nel Nord Italia. La decisione riguarda voli nazionali ed europei, con l’obiettivo di ampliare l’offerta ai passeggeri.

Malpensa (Varese) – W izz Air punta su Milano Malpensa, consolidando il ruolo dello scalo come hub strategico nel Nord Italia. La compagnia low-cost ungherese ha annunciato il decimo aeromobile basato a Malpensa, operativo dal 25 ottobre, a sei anni dall’avvio delle operazioni sullo scalo lombardo. Il potenziamento della flotta consentirà di immettere sul mercato circa 500mila posti aggiuntivi all’anno, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 legati all’indotto aeroportuale. Con questo sviluppo, Malpensa si conferma la seconda base italiana per Wizz Air, che raggiunge una rete complessiva di 47 rotte verso 21 Paesi. Plane take off reflecting in the windows Sette nuove rotte . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Wizz Air scommette su Malpensa: decimo aereo e sette nuove rotte

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