Wizz Air amplia le sue rotte dall'aeroporto di Catania Fontanarossa, con l’introduzione di quattro nuove destinazioni. La compagnia aerea ha comunicato questa novità in collaborazione con SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. L’annuncio riguarda un potenziamento delle opzioni di volo disponibili per i passeggeri, senza specificare le mete coinvolte. La decisione si inserisce in un piano di crescita del vettore nella regione, senza ulteriori dettagli sui tempi o i collegamenti precisi.

CATANIA (ITALPRESS) – Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano un ulteriore ampliamento dell’offerta del vettore dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. Quattro nuove rotte nazionali e internazionali supportate dall’aggiunta di un nuovo aeromobile basato, il quarto presso lo scalo, a partire dal mese di dicembre.Nel dettaglio, l’arrivo del quarto aereo – un Airbus A321neo che si distingue dalle precedenti generazioni per il maggiore comfort a bordo, la ridotta rumorosità e le minori emissioniconsentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti verso le destinazioni di Roma Fiumicino, Valencia,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Wizz Air cresce a Catania, in arrivo 4 nuove rotte

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