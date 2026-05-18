Il principe William vende una parte del ducato di Cornovaglia per investire 500 milioni | ecco il suo piano

Il principe William ha deciso di vendere una porzione del ducato di Cornovaglia, un patrimonio che si estende su diverse proprietà e terreni, con l’obiettivo di investire circa 500 milioni di euro. La cifra ottenuta sarà destinata a vari progetti e iniziative. Il duca ha dichiarato che il ducato non deve limitarsi alla gestione di terreni, ma deve contribuire in modo concreto al miglioramento della società e dell’ambiente. La vendita riguarda specifici asset collegati alla proprietà.

Il ducato di Cornovaglia “non deve esistere solo per possedere terra, ma prima di tutto per avere un impatto positivo sul mondo”. A sostenerlo è il principe William che ha deciso di vendere parte del suo ricco patrimonio immobiliare per mettere in moto azioni ed investimenti dedicati al contrasto dell’emergenza abitativa nel suo Paese e all’ambiente. Nei prossimi dieci anni, dunque, un quinto del suo ricco possedimento, la cui gestione destò sconcerto e disappunto a seguito delle rivelazioni contenute in una approfondita inchiesta condotta dal Times e da Channel 4, verrà messo sul mercato, plausibilmente a prezzi di mercato. L’obiettivo è quello di investire i 500 milioni derivanti dalla vendita in edilizia popolare, in recupero ambientale e sviluppo di aree depresse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prince William Faces BACKLASH Over Farm Sales Farmers Warn We Could Lose Everything

Sullo stesso argomento

William: 7 milioni di sterline al fisco dal Ducato di Cornovaglia? Cosa scoprirai Come finisce il surplus del Ducato tra le spese ufficiali? Perché il Principe paga l'aliquota massima sul reddito e plusvalvi? Chi...

Il Principe William ha guadagnato oltre 2,5 milioni di sterline da una prigione abbandonataTra queste, una delle più sorprendenti e meno note è la prigione, oggi dismessa, di HMP Dartmoor, che Williams ha concesso in locazione al Ministero...

Il principe William mette in vendita alcuni suoi terreni del suo Duchy of Cornwall (ma non perché è in ristrettezze)Il principe William sacrifica un quinto del suo Duchy of Cornwall per creare alloggi e avere un impatto positivo sull’ambiente. Ma non tutti sono d'accordo ... iodonna.it

Il progetto di William: vendere un quinto del Ducato di Cornovaglia per costruire nuove case e tutelare la naturaIl principe William sempre più lontano da Andrew Mountbatten-Windsor, anche nella sua gestione patrimoniale. Diversamente dallo zio, che fino a ieri aveva abitato per oltre 20 anni e senza pagare alcu ... adnkronos.com