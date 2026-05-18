Il principe William vende una parte del ducato di Cornovaglia per investire 500 milioni | ecco il suo piano

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William ha deciso di vendere una porzione del ducato di Cornovaglia, un patrimonio che si estende su diverse proprietà e terreni, con l’obiettivo di investire circa 500 milioni di euro. La cifra ottenuta sarà destinata a vari progetti e iniziative. Il duca ha dichiarato che il ducato non deve limitarsi alla gestione di terreni, ma deve contribuire in modo concreto al miglioramento della società e dell’ambiente. La vendita riguarda specifici asset collegati alla proprietà.

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Il ducato di Cornovaglia “non deve esistere solo per possedere terra, ma prima di tutto per avere un impatto positivo sul mondo”. A sostenerlo è il principe William che ha deciso di vendere parte del suo ricco patrimonio immobiliare per mettere in moto azioni ed investimenti dedicati al contrasto dell’emergenza abitativa nel suo Paese e all’ambiente. Nei prossimi dieci anni, dunque, un quinto del suo ricco possedimento, la cui gestione destò sconcerto e disappunto a seguito delle rivelazioni contenute in una approfondita inchiesta condotta dal Times e da Channel 4, verrà messo sul mercato, plausibilmente a prezzi di mercato. L’obiettivo è quello di investire i 500 milioni derivanti dalla vendita in edilizia popolare, in recupero ambientale e sviluppo di aree depresse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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