P1 ad Abano Terme weekend di musica tra liscio e disco

Alla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per far ballare il pubblico tra tradizione e ritmi più moderni. Il locale termale, da anni punto di riferimento per gli amanti del ballo con le sue due sale dedicate al liscio e alla disco, propone infatti un programma ricco tra orchestra dal vivo e dj set. Si comincia venerdì 13. Nella sala liscio protagonista sarà l’orchestra Sabia, pronta a far ballare il pubblico con i classici del genere e i balli di coppia più amati. In contemporanea, nella sala disco, spazio alla musica con il dj Marco Bollani, che proporrà una selezione di successi dance per animare la pista fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

