Venezia a The Human Safety Net progetto di impatto sociale con Marinella Senatore

A Venezia, viene presentato un progetto di impatto sociale realizzato con la partecipazione dell'artista Marinella Senatore. Si tratta di un'iniziativa che affronta temi di inclusione e resilienza, mettendo al centro speranze e potenziale collettivo. Il progetto non è un'azione isolata, ma nasce come un’esperienza condivisa tra diverse persone e comunità.

Un progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. ‘We Rise by Lifting Others’, la mostra di Marinella Senatore realizzata per La Casa di The Human Safety Net a Venezia, in dialogo con la mostra interattiva permanente A World of Potential, al terzo piano delle Procuratie di piazza San Marco, hub di cultura e inclusione sociale. La mostra aprirà al pubblico dal 7 maggio 2026 – fino al 22 marzo 2027 – in concomitanza con la vernice della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. The Human Safety Net è un movimento di... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, a The Human Safety Net progetto di impatto sociale con Marinella Senatore Articoli correlati Generali, The human safety net presenta la nuova collab con Marinella SenatoreUn progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. Leggi anche: Marinella Senatore arriva alla Casa di The Human Safety Net Altri aggiornamenti su The Human Safety Temi più discussi: We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net a Venezia; Arazzi e neon per sollevare gli altri: il progetto di Marinella Senatore per Venezia; We Rise by Lifting Others: Marinella Senatore porta l’arte dell’inclusione a Venezia; Venezia partecipata Il nuovo progetto artistico di Marinella Senatore, un percorso condiviso con famiglie e comunità. Venezia, a The Human Safety Net progetto di impatto sociale con Marinella SenatoreUn progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. 'We ... lapresse.it We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net a Venezia(Teleborsa) - Un progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. We Rise by Lifting Others è il ti ... finanza.repubblica.it We Rise by Lifting Others è un’installazione che, dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, abiterà gli spazi della Fondazione di Generali The Human Safety Net a Venezia, nelle Procuratie di Piazza San Marco. L’artista torna a esplorare il linguaggio della luminar - facebook.com facebook Boro (The Human Safety Net): "Grazie all’arte e al lavoro della Fondazione possiamo far emergere il potenziale di ciascuno" x.com