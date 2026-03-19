Venezia a The Human Safety Net progetto di impatto sociale con Marinella Senatore
A Venezia, viene presentato un progetto di impatto sociale realizzato con la partecipazione dell'artista Marinella Senatore. Si tratta di un'iniziativa che affronta temi di inclusione e resilienza, mettendo al centro speranze e potenziale collettivo. Il progetto non è un'azione isolata, ma nasce come un’esperienza condivisa tra diverse persone e comunità.
Un progetto artistico che parla di inclusione e resilienza, speranze e potenziale, che nasce non come gesto individuale, ma come esperienza condivisa. ‘We Rise by Lifting Others’, la mostra di Marinella Senatore realizzata per La Casa di The Human Safety Net a Venezia, in dialogo con la mostra interattiva permanente A World of Potential, al terzo piano delle Procuratie di piazza San Marco, hub di cultura e inclusione sociale. La mostra aprirà al pubblico dal 7 maggio 2026 – fino al 22 marzo 2027 – in concomitanza con la vernice della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. The Human Safety Net è un movimento di... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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We Rise by Lifting Others è un’installazione che, dal 7 maggio 2026 al 22 marzo 2027, abiterà gli spazi della Fondazione di Generali The Human Safety Net a Venezia, nelle Procuratie di Piazza San Marco. L’artista torna a esplorare il linguaggio della luminar - facebook.com facebook
Boro (The Human Safety Net): "Grazie all’arte e al lavoro della Fondazione possiamo far emergere il potenziale di ciascuno" x.com