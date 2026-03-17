Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver ucciso Ali Larijani, ex leader iraniano, dichiarando di averlo fatto senza richiedere alcun pagamento. In precedenza, si era diffusa la notizia di una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa, emessa dagli Stati Uniti come sanzione. La conferma dell’uccisione arriva dopo che le autorità iraniane avevano riferito di un'operazione contro Larijani.

"Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Ali Larijani. Hanno messo sulla sua testa una taglia di 10 milioni di dollari. Noi l'abbiamo fatto gratis". Lo affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar commentando l'uccisione stanotte in un raid dell'aviazione di Israele del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano e leader de facto del Paese." "Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e indebolendo il regime di Teheran nella speranza di dare al popolo iraniano l'opportunità di rimuoverlo'', è intervenuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'uccisione Larijani. La rimozione del regime ''non avverrà subito, non sarà facile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Israele: "C'era una taglia di 10 milioni di dollari su Larijani. Lo abbiamo ucciso gratis"

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