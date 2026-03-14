Trump bombarda Kharg l’isola del petrolio l’Iran colpisce l’ambasciata Usa in Iraq Taglia di 10 milioni su Khamenei

Nella notte, gli Stati Uniti hanno attaccato l’isola di Kharg, considerata il centro dell’industria petrolifera iraniana, mentre l’Iran ha risposto colpendo l’ambasciata statunitense in Iraq. Contestualmente, è stato annunciato un taglio di 10 milioni di unità su Khamenei. I segnali di questa escalation erano stati lanciati nelle ore precedenti.

Tutto previsto, come da segnali lanciati ieri. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l’isola di Kharg, il ‘cuore’ dell’industria del petrolio dell’Iran, per ottenere l’apertura dello Stretto di Hormuz. L’offensiva, annuncia Donald Trump, ha risparmiato le infrastrutture sull’isola. “Su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto uno dei più potenti bombardamenti nella storia del Medio Oriente, annientando completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg, il gioiello della corona iranian a”, afferma il presidente degli Stati Uniti con un post sul social Truth. “Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump bombarda Kharg, l’isola del petrolio, l’Iran colpisce l’ambasciata Usa in Iraq. Taglia di 10 milioni su Khamenei Articoli correlati Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg".Drone colpisce ambasciata Usa a BaghdadGli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran. Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini Contenuti utili per approfondire Trump bombarda Kharg l'isola del... Argomenti discussi: Trump bombarda Kharg, l'isola del petrolio, l'Iran colpisce l'ambasciata Usa in Iraq. Taglia di 10 milioni su Khamenei. Trump bombarda l'isola di Kharg: L'Iran è morto. La versione del regimeRaid Usa sull'isola iraniana di Kharg. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture ... iltempo.it Iran, Trump bombarda l’isola di Kharg: Le forze armate iraniane sono state cancellate. Abbiamo il dominio totaleUno degli attacchi più potenti della storia colpisce il cuore dell'Iran. Washington intima la resa: Il regime non può difendersi ... affaritaliani.it