Al via AuorainScena al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo

Arezzo, 4 marzo 2026 – Al via AuorainScena al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo. Domenica 8 marzo alle ore 17:30 la rassegna curata da Barbara Petrucci, direttrice artistica della Compagnia Teatrale Diesis Teatrango, si inaugura con lo spettacolo "Quanto vale una donna? Le donne la libertà la democrazia" di e con Patrizia Mazzoni e Isabella Quaia. Testi di Aristofane, Jenny Bricks, Bill Condon, Carmen Consoli, Serena Dandini, Dacia Maraini, Beatrice Masini, Ester Rizzo, Alice Schwarzer, George Bernard Shaw. Quanto vale una donna? Quanto conta il suo aspetto fisico e quanto il suo capitale umano? La performance nasce dalle suggestive letture di due libri: "Il catalogo delle donne valorose" (2018) di Serena Dandini e "La resistenza delle donne" di Benedetta Tobagi, (premio Campiello 2023).