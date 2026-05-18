Durante un volo Ryanair da Cracovia a Liverpool, una passeggera ha deciso di acquistare un gratta e vinci che costava solo 2 euro. Dopo aver grattato la schedina, ha scoperto di aver vinto circa 500.000 euro. La donna ha detto di aver pensato di provarci perché il costo era basso e non si aspettava di ottenere una somma così alta. La vincita è stata confermata e la donna ha ricevuto la notifica ufficiale della somma vinta.

“Non in un milione di anni avrei mai pensato che, salendo su quel volo Ryanair per tornare a casa a Liverpool dalla mia vacanza a Cracovia, avrei acquistato un gratta e vinci benefico vincente”. È ancora incredula Helen Swindells, la passeggera britannica che si è portata a casa ben 500.000 euro grazie a un biglietto da 2 euro comprato ad alta quota. Come riporta l’ Irish Mirror, la fortunata vincitrice è stata la protagonista dell’evento annuale “Win a Million” organizzato dalla compagnia aerea low cost, tenutosi mercoledì 13 maggio nella suggestiva cornice dello Slane Castle, nella contea di Meath, in Irlanda. Un gesto di solidarietà diventato un colpo di fortuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Costava solo 2 euro, quindi ho pensato ‘perché no?'”: acquista un gratta e vinci sul volo Ryanair e vince mezzo milione, la storia di Helen Swindells

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Gratta e Vinci di oggi è Numeri Fortunati da 3 EURO VINCENTE Gratta il Grattino

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