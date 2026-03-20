Un uomo regala alla compagna un Gratta e Vinci da 500.000 euro per l’8 marzo, e lei scopre di aver vinto. Dopo aver incassato la somma, la donna scompare senza lasciare tracce, lasciando dietro di sé tensioni e interrogativi. La vicenda si sviluppa in un contesto di relazioni e denaro, senza ulteriori dettagli sui motivi della sua assenza.

C’era una volta un regalo d’otto marzo che avrebbe dovuto far battere il cuore, e invece ha fatto scoppiare una lite da mezzo milione. Tutto è cominciato davanti alla cassa del Bar Renato, nel centro commerciale di Carsoli, in Abruzzo, dove un fidanzato rumeno aveva comprato un Gratta e Vinci per la sua compagna. “Oggi è l’otto marzo, invece della mimosa ti regalo questo”, scherzava lui, consegnandole il biglietto colorato. Peccato che il lieto fine non fosse nei piani del destino. Secondo quanto racconta oggi Il Messaggero, la vincita da 500.000 euro non ha portato solo gioia. La donna avrebbe depositato il biglietto in banca e poi, sorpresa delle sorprese, non sarebbe più tornata a casa dal fidanzato, lasciandolo tra lo spaesato e l’incredulo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fidanzato le regala un Gratta e Vinci da 500.000 euro: lei vince, incassa il bottino e sparisce

Articoli correlati

Leggi anche: 'Gratta e Vinci' fortunato a Ferrara: 'Il turista per sempre' regala 50mila euro

Leggi anche: Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro a Tarquinia

Una selezione di notizie su Il fidanzato le regala un Gratta e...

Temi più discussi: Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sì; Il mezzo milione è mio, lite tra fidanzati sul Gratta e Vinci. Ma lei deposita il biglietto e non torna a casa; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci, la premier su Per sempre sì prima del referendum: È un bel regalo. L'idea per i comizi.

Lui le regala un gratta e vinci, lei vince 500mila euro e scappa di casa: fidanzati in liteAccade a Carsoli, nella ricevitoria di un bar. Il barista conferma che il ticket è stato regalato a lei ... msn.com

Regala un Gratta e vinci alla fidanzata: lei vince 500mila euro e scappaÈ successo in Abruzzo. Il titolare della ricevitoria conferma l’acquisto e il gesto del regalo, ma mantiene il riserbo sull’identità dei due ... altoadige.it

Una vincita da 500 mila euro con un gratta e vinci da 5 euro si trasforma in un caso che agita Carsoli, in provincia dell’Aquila. Al centro della vicenda c’è una coppia che vive in paese e che si sarebbe divisa proprio dopo il colpo di fortuna. Il tagliando vincente - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, da Bucarest a Tokyo tutti cantano “Per sempre sì”. E in attesa di Eurovision diventa un anime x.com