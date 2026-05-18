Il Colle Volley maschile di Serie C non riesce a qualificarsi per i playoff, nonostante un ottimo rendimento nel girone di ritorno. La squadra perde al tie-break in una partita decisiva, che avrebbe potuto permetterle di accedere agli spareggi. La partita si conclude con un risultato che non favorisce i padroni di casa, compromettendo le possibilità di qualificazione. La stagione si chiude quindi senza l’obiettivo dei playoff, nonostante le prestazioni positive nelle ultime settimane.

Aggancio mancato ai playoff per il Colle Volley (serie C maschile), nonostante un girone di ritorno straordinario nel rendimento. Nell’ultimo turno della stagione regolare contro Kabel Volley Prato, i ragazzi allenati da Alessandro Calosi, con al fianco il suo vice Luigi Sisti, si sono dovuti arrendere al tie-break dopo ben due ore e mezzo di gioco. Nessuno ha mollato, ma purtroppo per il team colligiano alla fine l’hanno spuntata i pallavolisti pratesi. La sconfitta e il mancato approdo alla post season del team valdelsano sono eventi che non cambiano in alcun modo il giudizio su un campionato senza dubbio soddisfacente. "Teniamo a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie C maschile. Colle Volley ko al tie-break, niente spareggi

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