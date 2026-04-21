Volley b1 femminile Riccione brucia il ko al tie break

Nel campionato di volley femminile di serie B1, la squadra di Riccione ha perso un incontro al tie-break contro la Fantini Folcieri Ostiano. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione avversaria, mentre Riccione ha ottenuto un punto. La sconfitta ha permesso a Reggio Emilia, rivale per lo spareggio playout, di conquistare due punti grazie a una vittoria al quinto set contro San Giorgio Piacentino.

Quello con la Fantini Folcieri Ostiano è un ko al tie-break che pesa per la Lasersoft Riccione, che guadagna un punto ma vede la diretta rivale per lo spareggio playout, Reggio Emilia, conquistarne due grazie al successo al quinto con San Giorgio Piacentino. Riccione perde contro Ostiano, ma con diversi rimpianti. L’inizio è del tutto favorevole alle padrone di casa, che nell’impianto amico delle Fontanelle contengono le avversarie e giocano con autorità il primo set fino al 25-22 conclusivo. C’è tanto equilibrio anche nel secondo e nel terzo, ma in entrambe le occasioni la volata finale premia le ospiti (24-25 e 23-25). Al muro, la Lasersoft riesce ancora una volta a reagire nella maniera giusta, guadagnandosi il tie-break grazie a un quarto parziale di nuovo vissuto sul filo e terminato sul 25-23.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley b1 femminile. Riccione, brucia il ko al tie break Notizie correlate Volley A1 femminile playoff, la Igor ko in gara 1 con Conegliano al tie breakOltre due ore e mezza di battaglia per gara uno di semifinale della Igor Volley: le azzurre lottano a testa alta contro le campionesse d’Italia in... Roma Volley passa a Trebaseleghe: Padova ko al tie-breakLe giallorosse vincono a Trebaseleghe al quinto set e conquistano il primo successo nella Pool Promozione, restando a quattro punti dalla vetta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Volley Femminile Serie B1 - La Vtb Dm Sistemi Group Bo mette sotto una Lasersoft bella a metà (3-0); Serie B1 - Vtb Dm Sistemi Group Bo vs Lasersoft Riccione Volley 3-0; Commento all'articolo Volley serie B1 femminile Riccione sfida Ostiano e va a caccia di punti salvezza; Volley B1 femminile. Volley B1 femminile, Lasersoft ko al tie break (2-3)Serata dal sapore agrodolce al Fontanelle di viale Capri contro la quinta della classe Fantini-Folcieri Ostiano. Ammirevole la voglia di lottare su ogni punto ... altarimini.it Volley serie B1 femminile. Riccione sfida Ostiano e va a caccia di punti salvezzaPer la Lasersoft Riccione ogni appuntamento in questo finale di stagione vale tanto in ottica salvezza, quelli casalinghi ancora ... sport.quotidiano.net PADOVA SI PRENDE GARA 1 DI PROMOZIONE A2 @altafratte espugna il PalaGeorge aggiudicandosi la prima sfida di Finale Playoff contro @milleniumbs in quattro set (25-27, 24-26, 25-17, 19-25) #volley #pallavolo #volleyball #playoff #promozione - facebook.com facebook | FESTIVAL DELLO SPORT 2026 Questo pomeriggio a Trento l'anteprima della 9^ edizione (1-4 ottobre) alla presenza di tanta Trentino Volley: Presidente Poli, Lavia, Michieletto, Sbertoli e l'Under 14 neo Campione d'Italia # #trentinonelcuore x.com