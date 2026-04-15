Guancia Volley Accademy cade al tie-break contro Volley Ischia

La Guancia Volley Academy ha perso al termine di una partita molto combattuta contro il Volley Ischia, terminata con il punteggio di 3-2. La gara, valida per il terzo turno dei play-off, si è conclusa con set rispettivamente di 31-29, 21-25, 25-16, 19-25 e 15-11. La squadra ha subito un’eliminazione nel match che si è disputato sul campo avversario.

Battuta d’arresto per la Guancia Volley Academy, che nel terzo turno dei play-off esce sconfitta per 3-2 sul campo del Volley Ischia al termine di una gara combattutissima (31-29, 21-25, 25-16, 19-25, 15-11). Sconfitta che pesa per gli atripaldesi guidati da coach Modica, incapaci di sfruttare un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guancia Volley Academy, vittoria al tie-break contro Volla Guancia Volley Academy ko: la squadra atripaldese cede al tie break contro SessaSeconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le...