Volley playoff serie B Osimo buona la prima contro un coriaceo Caselle Ora a La Nef basterà vincere due set per avanzare

Nel primo turno dei playoff di serie B di volley, la squadra di Osimo ha ottenuto una vittoria in tre set contro un avversario determinato. I parziali sono stati 25-18, 25-20 e 25-17. La formazione di Caselle ha combattuto, ma non è riuscita a fermare la pressione dei padroni di casa. La Nef Re Salmone, con Cremascoli, Pizzichini, Stella, Ferrini, Gori, Schiaroli, Albanesi, Magnarelli, Carotti, Colaluca, Girolometti e Carcagni, ora può qualificarsi avanzando con una vittoria in due set nella prossima

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