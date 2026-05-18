Volley playoff serie B Osimo buona la prima contro un coriaceo Caselle Ora a La Nef basterà vincere due set per avanzare
Nel primo turno dei playoff di serie B di volley, la squadra di Osimo ha ottenuto una vittoria in tre set contro un avversario determinato. I parziali sono stati 25-18, 25-20 e 25-17. La formazione di Caselle ha combattuto, ma non è riuscita a fermare la pressione dei padroni di casa. La Nef Re Salmone, con Cremascoli, Pizzichini, Stella, Ferrini, Gori, Schiaroli, Albanesi, Magnarelli, Carotti, Colaluca, Girolometti e Carcagni, ora può qualificarsi avanzando con una vittoria in due set nella prossima
osimo 3 caselle 0 PARZIALI: 25-18, 25-20, 25-17 LA NEF RE SALMONE: Cremascoli, Pizzichini,Stella, Ferrini, Gori, Schiaroli, Albanesi, Magnarelli, Carotti, Colaluca, Girolometti, Carcagni All. Giganti ARREDOPARK DUAL CASELLE: Caliari, Sasdelli, Perera, Peslac, Zamboni, Tarocco, Artoni, Magalini, Zanolli, Cioffi, Musolino, De Agostini, Rancan, Frigo, Libero All. Giovanni Pes. Arbitri: Audone e Bosio. Buona la prima per Osimo che vince 3-0 la sfida di andata del primo turno di playoff per l’A3 (B maschile). La squadra di Giganti non lascia neanche un set alla formazione veneta di Villafranca di Verona aggiudicandosi la gara casalinga di fronte a una buona cornice di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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