Fortitudo buona la prima contro Avellino | in gara-uno dei playoff la spazza via 76-58

Nella prima partita dei playoff, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra ospite con il punteggio di 76-58. La partita si è svolta al PalaDozza, dove la squadra di casa ha dominato fin dall'inizio, mantenendo un vantaggio consistente durante tutto l'incontro. La squadra ospite ha tentato di reagire nel secondo tempo, ma non è riuscita a ridurre lo svantaggio.

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Bologna, 7 maggio 2026 – Casa dolce casa. Fa ritorno al PalaDozza con l’abito da playoff la Fortitudo di coach Attilio Caja, che spazza via Avellino 76-58 in gara-uno dei quarti di finale di A2 (94-55 nelle valutazioni di squadra) e si proietta alla seconda sfida domestica di sabato sera ampliando il gruzzolo stagionale a 18-1. A riprova dell’importanza di un fattore campo determinante a queste latitudini. Chiuderanno il quadro delle gare-uno Cividale-Rieti (domani alle 20,30) e Pesaro-Rimini (sabato alle 20). La cronaca. Con Della Rosa subito in quintetto per l'acciaccato Fantinelli, l'inizio sotto la cupola del ‘Madison’ viaggia sui binari dell'equilibrio, con Anumba, Moore e Sorokas pronti a rintuzzare le incursioni al ferro di Cicchetti, Lewis e Francis (9-6).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, buona la prima contro Avellino: in gara-uno dei playoff la spazza via 76-58 Notizie correlate Unicusano Avellino Basket, è tempo di Gara 1: la sfida contro la FortitudoA pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di... Leggi anche: Scandone Avellino, ultima fermata prima dei playoff: contro l’Aquila per blindare il secondo posto