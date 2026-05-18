Volley Bergamo 1991 altro colpo da Vallefoglia | dopo Ungureanu ecco Carletti
Il Volley Bergamo 1991 annuncia l’ingaggio di Federica Carletti, schiacciatrice nata nel 2000. La giocatrice viene dalla conquista della Challenge Cup con la squadra di Vallefoglia, dove ha avuto un ruolo importante nella stagione appena conclusa. La società bergamasca ha già annunciato l’arrivo di altri due nuovi acquisti, dopo aver già firmato con alcuni atleti provenienti da diversi club nazionali. L’obiettivo è rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.
Il Volley Bergamo 1991 accoglie in rossoblù Federica Carletti, schiacciatrice classe 2000 reduce da una stagione di grande crescita culminata con la vittoria della Challenge Cup insieme a Megabox Vallefoglia. Si tratta del secondo arrivo estivo dalle marchigiane, sesta forza dell’ultimo campionato, dopo Ungureanu, anche lei schiacciatrice. leggi anche. Pallavolo Volley Bergamo 1991, arriva la schiacciatrice rumena Ungureanu da Vallefoglia. Giovane, esplosiva e già abituata ai palcoscenici internazionali, Carletti arriva a Bergamo portando entusiasmo, energia e una mentalità costruita attraverso esperienze importanti e obiettivi raggiunti con determinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Bergamo-Vallefoglia | highlights
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