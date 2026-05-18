Volley Bergamo 1991 altro colpo da Vallefoglia | dopo Ungureanu ecco Carletti

Il Volley Bergamo 1991 annuncia l’ingaggio di Federica Carletti, schiacciatrice nata nel 2000. La giocatrice viene dalla conquista della Challenge Cup con la squadra di Vallefoglia, dove ha avuto un ruolo importante nella stagione appena conclusa. La società bergamasca ha già annunciato l’arrivo di altri due nuovi acquisti, dopo aver già firmato con alcuni atleti provenienti da diversi club nazionali. L’obiettivo è rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

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