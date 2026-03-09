Volley Bergamo 1991 il programma dei playoff Challenge | sfide a Cuneo Vallefoglia e San Giovanni

Volley Bergamo 1991 ha annunciato il calendario dei playoff Challenge dopo aver concluso i Quarti di Finale dei Playoff Scudetto. La squadra affronterà prossimamente tre partite contro Cuneo, Vallefoglia e San Giovanni. Questi incontri rappresentano una fase successiva del torneo, con l’obiettivo di ottenere un piazzamento utile per accedere alla prossima edizione della CEV Challenge Cup.

Archiviata la serie dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto, per Bergamo si apre ora un nuovo capitolo della stagione: quello dei Playoff Challenge, il torneo che assegna un posto nella prossima CEV Challenge Cup. La formazione rossoblù torna subito in campo con l’obiettivo di prolungare la stagione e continuare a inseguire un traguardo internazionale. La formula prevede un primo turno a gironi che coinvolge le squadre eliminate dai Quarti dei Playoff Scudetto e le formazioni classificate tra il 9° e il 12° posto al termine della regular season. Bergamo è inserita nel Girone B, insieme a: Cuneo Granda Volley, Omag-MT San Giovanni in Marignano e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Al termine del girone, le migliori squadre accederanno alla fase successiva dei Playoff Challenge che porterà alla finale per l’accesso alla coppa europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

