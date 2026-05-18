L'ultima giornata della Serie A si avvicina con ancora tre decisioni da prendere: una riguarda la qualificazione in Champions League, un’altra la lotta per evitare la retrocessione, e la terza coinvolge le posizioni finali della classifica. In questa fase finale, molte squadre si contendono punti cruciali per definire il proprio destino, mentre alcune già conoscono i loro obiettivi finali. A pochi giorni dalla conclusione del campionato, il calendario si prepara a svelare le ultime sorprese e i risultati decisivi.

Novanta minuti da giocare e tre verdetti ancora da scrivere. Ecco cosa attende la Serie A nell’ultimo turno del campionato. Assegnato lo scudetto all’Inter e determinate le retrocessioni di Verona e Pisa, con l’Atalanta che va in Conference League senza possibilità di raggiungere il sesto posto o di essere a sua volta superata dal Bologna, in ballo ci sono ancora due passaporti per la Champions League e uno slot che spedisce in Serie B. Una serie di combinazioni da tenere d’occhio nel vivere i match dell’ultimo turno stagionale. Quelli che sono legati ai verdetti ancora in bilico sono stati posizionati dalla Lega Calcio Serie A tutti in contemporanea alle ore 20,45 di domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Volata Champions League e salvezza: tutte le combinazioni nell’ultima giornata della Serie A

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