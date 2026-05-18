Voci femminili della letteratura e della cultura contemporanea | al via la sesta edizione di Klimt’s Ladies

È iniziata la sesta edizione di “Klimt’s Ladies”, una rassegna dedicata alle voci femminili della letteratura e della cultura contemporanea. L’evento si svolge come un momento di confronto tra autrici, artiste e figure di spicco del panorama culturale nazionale e internazionale. La manifestazione si propone di promuovere e valorizzare il contributo delle donne nel mondo della letteratura e delle arti. La rassegna si svolge in diverse location e prevede incontri, presentazioni e momenti di discussione.

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