Splendida Matera premio nazionale di letteratura Sesta edizione

Si è svolta la sesta edizione di “Splendida Matera”, il Premio Nazionale di Letteratura promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera. L’evento, ormai presente nel calendario culturale italiano, attira scrittori e professionisti del settore medico da tutta Italia, consolidando la sua reputazione come uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla letteratura medica.

Di Nino Sangerardi: Ecco la “ VI Edizione “Splendida Matera”, il Premio Nazionale di Letteratura” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera, divenuto negli anni uno degli appuntamenti culturali più apprezzati nel panorama dei medici scrittori italiani. Nato nel 2019 nell’ambito delle iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura, il Premio ha preso avvio quasi come un esperimento culturale, ma nel corso delle edizioni si è progressivamente affermato come un importante spazio di incontro tra scienza e umanesimo. Attraverso la scrittura, medici provenienti da diverse regioni d’Italia condividono riflessioni, esperienze e sensibilità, contribuendo a rafforzare il ruolo di Matera quale luogo di dialogo culturale nel Mezzogiorno e nel Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Splendida Matera”, premio nazionale di letteratura Sesta edizione Articoli correlati Premio Rossella Minotti 2025, i vincitori della sesta edizione. La cerimonia di consegna degli attestatiMilano, 12 marzo 2026 – Il Premio Rossella Minotti, giunto alla sua sesta edizione, si è concluso ieri con una cerimonia di premiazione che ha fatto... Leggi anche: Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026 Approfondimenti e contenuti su Splendida Matera Discussioni sull' argomento 6^ edizione Premio Letterario Nazionale Splendida Matera: programma eventi; Bellissima di Tea Ranno, romanzo young adults che si rivela significativo anche per i più grandi; Matera, il 22 per La Camerata delle Arti il sax di Federico Mondelci con la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Zingariello. Splendida Matera, premio nazionale di letteratura Sesta edizioneEcco la VI Edizione Splendida Matera, il Premio Nazionale di Letteratura promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera, divenuto negli anni uno degli ... noinotizie.it 6^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “SPLENDIDA MATERA”: PROGRAMMA EVENTI facebook