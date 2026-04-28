Totem al via la sesta edizione della rassegna OPV Veneto Contemporanea

Con il titolo Totem, dal 16 maggio al 10 giugno 2026 la Fondazione Orchestra di Padova e del Venetoannuncia la sesta edizione di Veneto Contemporanea, la rassegna OPV dedicata alla musica del presente e ad alcuni grandi protagonisti del Novecento. Tre appuntamenti tra musica e divulgazione con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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