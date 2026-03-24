Piccola ma profonda | si apre una voragine a Casal Bertone

Una mini voragine si è formata a Casal Bertone, creando un buco nel manto stradale che è stato successivamente transennato. L'area interessata è stata interdetta al transito veicolare per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, e le autorità stanno valutando le cause del fenomeno.

L'area è stata transennata su disposizione dei vigili del fuoco. L'intervento in via Alberto Pollio Piccola ma profonda. Una mini voragine si è aperta a Casal Bertone, con la buca poi transennata e l'area interdetta al transito veicolare. L'intervento in via Alberto Pollio. Sul posto si sono recati gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Su disposizione dei vigili del fuoco l'area è stata transennata ed è stato richiesto l'intervento della ditta preposta per la messa in sicurezza dell'area. A darne notizia il consigliere FdI al IV municipio Tiburtino Matteo Mariani: "Voragine in via Alberto Pollio, nel Municipio IV. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Piccola ma profonda: si apre una voragine a Casal Bertone Articoli correlati Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre voragine profonda 5 metriUna voragine si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Leggi anche: Si apre una voragine vicino al fiume (ma non è l'unica buca in città)