Abracadown diventa un tour | la magia dell’inclusione parte da Casal Bertone

Il musical “Abracadown” approda a Roma, segnando l’inizio di un tour nazionale. La prima tappa si terrà presso il centro commerciale di Casal Bertone nei giorni 17 e 18 aprile 2026. L’evento porta sul palco una produzione che unisce musica e inclusione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica che vuole trasmettere valori di accoglienza e diversità.

Cosa: Prima tappa del tour nazionale del musical “Abracadown”. Dove e Quando: Centro Commerciale Casal Bertone, Roma; 17 e 18 aprile 2026. Perché: Un evento gratuito che unisce spettacolo live e laboratori di magia per abbattere i pregiudizi attraverso il talento di artisti con sindrome di Down. Il teatro esce dai palcoscenici tradizionali per abbracciare le piazze moderne della socialità. Il musical Abracadown, dopo aver collezionato sold-out nei più prestigiosi teatri italiani, inaugura una nuova fase del suo percorso trasformandosi in un tour itinerante. La scelta della prima tappa non è casuale: il Centro Commerciale Casal Bertone di Roma, situato a breve distanza dalla Stazione Tiburtina, si trasformerà il 17 e 18 aprile 2026 in un avamposto di quella che gli organizzatori definiscono una “rivoluzione gentile”.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - “Abracadown” diventa un tour: la magia dell’inclusione parte da Casal Bertone Leggi anche: Piccola ma profonda: si apre una voragine a Casal Bertone Leggi anche: Casal Bertone, la protesta di bambini, nonni, genitori e insegnanti: "La scuola è sacra. Chiediamo fondi speciali"