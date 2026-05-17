Modena sotto shock | Ho visto persone volare in aria una scena terribile | FOTO e VIDEO

Modena si risveglia in un clima di grande attenzione dopo l’incidente di ieri in via Emilia Centro. Un uomo di 31 anni ha investito sette persone con la propria auto e ne ha ferite altre con un coltello, causando molta paura tra i residenti. Testimoni riferiscono di aver visto scene violente e di aver assistito a persone che volavano in aria. La città rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sull’accaduto.

Il giorno dopo, Modena si sveglia in silenzio, ancora sotto shock. In via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Salim El Koudri ha travolto sette persone con la sua auto e ne ha ferita un’ottava con un coltello, resta una città sospesa tra paura e incredulità. Le tracce dell’orrore sono quasi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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