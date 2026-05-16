Modena uomo in auto falcia pedoni Testimoni | Andava a 100 all' ora le persone volavano L' uomo accoltellato | Mi ha preso al cuore e alla testa poi l' ho neutralizzato

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un uomo a bordo della propria auto ha investito diversi pedoni in strada, provocando feriti e panico tra i presenti. Testimoni riferiscono che il veicolo si è avvicinato a velocità elevate, stimata intorno ai 100 kmh, e ha accelerato improvvisamente verso il marciapiede, facendo volare alcune persone. Un uomo coinvolto nell'incidente ha raccontato di essere stato colpito all’addome e alla testa durante l’evento e di aver poi neutralizzato l’autore dell’attacco.

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© Ilmessaggero.it - Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: «Andava a 100 all'ora, le persone volavano». L'uomo accoltellato: «Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzato»
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