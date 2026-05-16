A Modena, un uomo a bordo della propria auto ha investito diversi pedoni in strada, provocando feriti e panico tra i presenti. Testimoni riferiscono che il veicolo si è avvicinato a velocità elevate, stimata intorno ai 100 kmh, e ha accelerato improvvisamente verso il marciapiede, facendo volare alcune persone. Un uomo coinvolto nell'incidente ha raccontato di essere stato colpito all’addome e alla testa durante l’evento e di aver poi neutralizzato l’autore dell’attacco.

«Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare». È il racconto di testimoni a quanto successo nel pomeriggio a Modena, via Emilia Centro, dove un'auto ha investito una decina di pedoni. Poi l'automobilista ha anche tentato di accoltellatare un passante, prima di essere fermato dagli stessi passanti e poi preso dalla polizia. Il bilancio, al momento, parla di sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna. Il racconto del sindaco Mezzetti Secondo le prime testimonianze, spiega il sindaco di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: «Andava a 100 all'ora, le persone volavano». L'uomo accoltellato: «Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzato»

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Modena, falcia pedoni con l'auto:diversi feriti gravi

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