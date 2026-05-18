vivo e il progetto Capture the Future | Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature

Le tecnologie di imaging per dispositivi mobili stanno rapidamente trasformando il modo in cui le giovani generazioni documentano e condividono tematiche ambientali e di sostenibilità. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato dal progetto internazionale “Capture the Future: Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature”, che coinvolge giovani di diverse nazioni. Con l’uso di strumenti digitali, i partecipanti producono contenuti visivi per rappresentare le sfide e le opportunità legate all’ambiente e alla tutela delle risorse naturali.

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