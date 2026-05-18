vivo e il progetto Capture the Future | Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature
Le tecnologie di imaging per dispositivi mobili stanno rapidamente trasformando il modo in cui le giovani generazioni documentano e condividono tematiche ambientali e di sostenibilità. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato dal progetto internazionale “Capture the Future: Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature”, che coinvolge giovani di diverse nazioni. Con l’uso di strumenti digitali, i partecipanti producono contenuti visivi per rappresentare le sfide e le opportunità legate all’ambiente e alla tutela delle risorse naturali.
(Adnkronos) – L'evoluzione delle tecnologie di imaging per dispositivi mobili sta ridefinendo le modalità con cui le nuove generazioni documentano e comunicano le dinamiche ambientali e i complessi concetti legati alla sostenibilità. In questo scenario, l'Università degli Studi di Milano ha ospitato la prima tappa europea dell'iniziativa formativa mondiale "Capture the Future: Global Youth Storytelling Initiative for People and Nature", strutturata per stimolare una narrazione consapevole delle sfide ecologiche globali. Il progetto, lanciato ufficialmente in occasione del Mobile World Congress 2026 di Barcellona, si propone di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
A Showcase Of Nature-Inspired Technologies For People and Planet
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