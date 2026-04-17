La stilista siciliana Flavia Pinello al roundtable della D4sme Global Initiative di Parigi

Una stilista siciliana ha partecipato a un tavolo di discussione a Parigi organizzato dalla D4sme Global Initiative. Durante l’evento, ha illustrato come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale stia cambiando il modo in cui le piccole e medie imprese del settore moda sviluppano e producono le loro collezioni. La sua presenza ha portato l’attenzione su un tema sempre più presente nel mondo della moda artigianale.

Una stilista artigiana siciliana protagonista a Parigi per raccontare come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il settore moda nelle piccole e medie imprese. Flavia Pinello, presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Sicilia, ha partecipato al Roundtable della D4SME.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La stilista siriana Manal Ajaj debutta nell’Haute Couture di Parigi con la collezione «Donna di Luce»La stilista siriana Manal Ajaj ha raggiunto una tappa fondamentale nel suo percorso creativo, diventando una delle prime designer siriane a... Al via la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, un’iniziativa che negli anni...