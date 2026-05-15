Sanità l' Ue apre al social prescribing con la Global Health Resilience Initiative
L'Unione Europea ha annunciato l'apertura a una nuova strategia nel settore sanitario, con l'introduzione del social prescribing. Si tratta di un approccio che prevede l'uso di interventi sociali e comunitari come parte integrante delle cure mediche. La decisione fa parte della Global Health Resilience Initiative, un progetto volto a rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari alle crisi. La proposta si basa sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità locali per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.
Roma, 15 maggio 2026 – La salute come obiettivo condiviso, comune e resiliente. È a questo che punta Bruxelles con la Global Health Resilience Initiative adottata dalla Commissione europea, una strategia che punta a riposizionare l'Unione come attore di prima linea nel panorama globale della sanità dopo la lezione del Covid: prevenzione, preparazione e risposta alle minacce future, ma anche autonomia produttiva e cooperazione con i Paesi partner. Cinque priorità, di cui una insolita per il lessico abituale di Bruxelles: la "resilienza della società", che chiama in causa la fiducia nella scienza, le comunità, la prossimità. E su questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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