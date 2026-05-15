Sanità l' Ue apre al social prescribing con la Global Health Resilience Initiative

L'Unione Europea ha annunciato l'apertura a una nuova strategia nel settore sanitario, con l'introduzione del social prescribing. Si tratta di un approccio che prevede l'uso di interventi sociali e comunitari come parte integrante delle cure mediche. La decisione fa parte della Global Health Resilience Initiative, un progetto volto a rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari alle crisi. La proposta si basa sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità locali per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.

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