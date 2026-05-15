La "Dea Bendata" ha scelto Castelfiorentino, individuandovi nei giorni scorsi uno dei due nuovi milionari premiati dal gioco " MillionDay ". Lo riporta l’agenzia specializzata Agimeg, facendo presente come il primo colpo milionario alla lotteria sia stato registrato nell’estrazione delle 20.30 dello scorso martedì. E riguardante proprio Castello: un giocatore, grazie a una giocata plurima, ha centrato il "5", conquistando il premio massimo e portandosi così a casa il milione di euro in palio (azzeccando la combinazione numerica 10, 11, 24, 33 e 34). Per quel che riguarda le regole del gioco (rientrante nell’ambito del Lotto) per concorrere, i partecipanti devono compilare le rispettive schedine scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 ed il 55. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centra il “5” al gioco MillionDay e vince un milione di euro

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 21 Novembre 2025

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