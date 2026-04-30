Viterbo blindata | nuovi protocolli per i segreti della Pietà

Il 17 aprile, la giunta di Viterbo ha approvato la delibera 120, che introduce nuovi protocolli relativi alla gestione e alla pubblicazione controllata delle tavole di Sebastiano del Piombo. La decisione riguarda in particolare i dati scientifici associati alle opere e mira a regolamentare le procedure di accesso e divulgazione delle informazioni. La misura si inserisce in un quadro di tutela e conservazione delle opere d’arte.

? Cosa sapere La giunta di Viterbo ha approvato il 17 aprile la delibera 120 sui dati scientifici.. Nuovi protocolli per la gestione e la pubblicazione controllata delle tavole di Sebastiano del Piombo.. La giunta di Viterbo ha approvato il 17 aprile 2026 la deliberazione numero 120 per blindare la gestione dei dati scientifici sulle tavole della Pietà di Sebastiano del Piombo, conservate al museo dei Portici. La decisione nasce dalla necessità di gestire con estremo rigore i risultati delle recenti indagini non invasive che hanno fatto emergere elementi di grande valore storico-artistico sulle opere del pittore. Il provvedimento stabilisce un protocollo ferreo: prima della divulgazione pubblica, ogni dato deve sottostare a una verifica scientifica rigorosa, affidata a esperti e tecnici dotati di prestigio internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo blindata: nuovi protocolli per i segreti della Pietà Notizie correlate Sicurezza in corsia: nuovi protocolli dopo il dramma della psichiatra? Cosa sapere A tre anni dall'omicidio della psichiatra Barbara Capovani presso l'ospedale Santa Chiara. A Viterbo riparte la "caccia" agli asparagi, storia e segreti del germoglio della TusciaDalle colline dei Cimini alle rive del lago di Bolsena, riparte la raccolta della pianta primaverile tra cucina e tradizioni ???Con i primi soli di...