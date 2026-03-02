Caldo asfalto e cordoli | così Marquez ha deformato il cerchione della sua Ducati e la gomma è esplosa

Nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP 2026, Marc Marquez ha subito un incidente che ha portato alla deformazione del cerchione della sua Ducati e alla successiva esplosione della gomma. L’episodio si è verificato durante la corsa, e secondo le prime analisi, la foratura sarebbe avvenuta a causa del contatto con un cordolo. Il pilota non ha potuto continuare la gara e si è fermato ai box.

“Secondo me la gomma è esplosa sul cordolo“. Caso chiuso: non c’è nessun mistero rispetto alla foratura che ha messo ko Marc Marquez nel GP della Thailandia, il primo gran premio della stagione di MotoGp 2026 vinto da Marco Bezzecchi. Tutto è successo in un attimo al quint’ultimo giro: in quel momento il campione spagnolo della Ducati era in lotta per il podio, ma ha commesso un errore grave. È entrato troppo forte in curva e per non cadere ha rialzato la moto, salendo ad alta velocità sul cordolo. Questo impatto ha provocato la deformazione del cerchione e di conseguenza l’esplosione dello pneumatico, che ha subito perso pressione. A fine gara sono tutti concordo nell’attribuire a questa dinamica le ragioni della foratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

