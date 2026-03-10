Rinnovo del porto d' armi negato per familiarità con soggetto controindicato | il Cga annulla il diniego

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato il diniego al rinnovo del porto d'armi, deciso dalla Prefettura di Agrigento nell’ottobre 2024. La Prefettura aveva rifiutato la richiesta perché aveva ritenuto che ci fosse una “familiarità con soggetto controindicato”. L’istanza riguardava il rinnovo del porto d’armi per difesa personale, che l’interessato possedeva da più di 14 anni.

I giudici d'appello hanno rilevato profili di fondatezza nel ricorso sottolineando che le motivazioni della Prefettura non erano state adeguatamente supportate da fatti nuovi rispetto ai precedenti rinnovi La Prefettura di Agrigento, nell'ottobre del 2024, gli aveva negato il rinnovo del porto d'armi per la difesa personale che aveva regolarmente da oltre 14 anni. Una decisione presa in base al parere della Questura che ipotizzava una presunta familiarità con "un soggetto controindicato". In primo grado il Tar Sicilia aveva confermato il diniego, respingendo le tesi del ricorrente dopo aver già negato la sospensiva. Gli avvocati Ester Daina e Vincenzo Mula hanno impugnato la decisione davanti al Cga evidenziando vizi di motivazione e una carente attività istruttoria da parte dell'amministrazione pubblica.