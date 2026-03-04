Squarta | Senza radici non esiste futuro Delegazione Ecr ad Assisi in nome di San Francesco

Domani il gruppo dei Conservatori Riformisti al Parlamento europeo si ritroverà in Conferenza a Viterbo per dare vita all'evento dal titolo "Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della coesione dell'Europa". L'iniziativa intende approfondire il legame tra identità europea, radici culturali e spirituali, competitività economica e coesione territoriale. In un contesto segnato da sfide economiche, sociali e geopolitiche, il patrimonio di valori dell'Europa – intrecciato alla tradizione cristiana e umanistica – viene proposto come leva strategica per rafforzare fiducia, capitale umano, qualità del lavoro e sviluppo equilibrato dei territori.