Passeggiata medicea con Tana degli Alighieri | visita guidata con Elena Petrioli

Domenica 15 marzo alle 16:00 si svolge la Passeggiata Medicea con la visita guidata organizzata da

Domenica 15 Marzo, alle ore 16:00, si terrà la Passeggiata Medicea con ‘Tana degli Alighieri’: una visita guidata speciale che partirà da Piazza Santa Croce (ritrovo previsto sotto la statua di Dante) alla scoperta dei luoghi legati alla memoria dantesca nella Firenze medicea. Un percorso pensato per riscoprire Dante nel tempo di Lorenzo Il Magnifico e comprendere come la sua figura sia stata riletta e valorizzata nella stagione culturale del Rinascimento. La visita sarà condotta dalla guida turistica dantesca Elena Petrioli, che continua a collaborare anche dopo la conclusione del programma off del Festival Il Magnifico, con iniziative pensate per mantenere viva l’attenzione e la partecipazione attorno al Festival, diretto da Leonardo Margarito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

