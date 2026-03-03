Bologna maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori

Un maestro di arti marziali di Bologna è stato arrestato il 27 febbraio dalla Squadra mobile locale con l'accusa di violenza sessuale su minori. L'arresto è stato eseguito in applicazione di una custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. La decisione è stata presa sulla base di un provvedimento giudiziario.

(Adnkronos) – Maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori. L'arresto è scattato il 27 febbraio, da parte degli investigatori della Squadra mobile di Bologna, in esecuzione di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip. L'uomo, 55 anni, incensurato, svolgeva l’incarico di maestro di arti marziali in un’accademia in provincia. Secondo l’ipotesi di accusa, ancora nella fase delle indagini preliminari, in più occasioni durante le lezioni avrebbe chiamato alcuni minori in un luogo appartato, per poi molestarli. Le vittime accertate, attualmente, sono quattro di circa 14 anni e le condotte contestate sono contestualizzate nel periodo da settembre 2024 a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Arrestato un allenatore di arti marziali, è accusato di violenza sessuale su tre atlete: “Pacche sul sedere e palpeggiamenti”Un allenatore di arti marziali – di ‘savate‘ nello specifico – è stato arrestato (ai domiciliari con braccialetto elettronico) perché accusato di...

Violenze sessuali sugli allievi 14enni: arrestato maestro di arti marzialiLe sue lezioni all’accademia di arti marziali nascondevano, secondo gli investigatori, molestie e abusi nei confronti dei suoi giovani allievi.

Contenuti utili per approfondire Bologna maestro di arti marziali...

Temi più discussi: Guida alle mostre da visitare quest'inverno a Bologna; Imola rende omaggio al Maestro Galeati; Fashion Portraits. Marco Glaviano in mostra a Bologna; Parliamo d'arte: voci e prospettive in Pinacoteca.

Maestro di arti marziali arrestato: Molestava gli allievi minorenni durante le lezioniSecondo la polizia, almeno quattro ragazzini di neppure 14 anni avrebbero subito le attenzioni morbose dell'uomo per circa un anno. Cosa è emerso ... today.it

Violenza sessuale su minori, arrestato maestro di arti marzialiGli agenti della Squadra Mobile della polizia di Bologna hanno arrestato un 56enne bolognese, incensurato, che svolgeva l'incarico di maestro di arti marziali in un'accademia operante in provincia, gr ... bologna.repubblica.it

Spaccata al negozio di ottica, rubano occhiali per 50mila euro: ladri in fuga bloccati a Bologna. Le trasferte dalla Romania per i furti - facebook.com facebook

Lambretta, il mito della Innocenti protagonista a Bologna. 8 modelli esposti dal 14 marzo al Museo del... x.com