Violento scontro all’incrocio tra due auto | coppia trasportata in ospedale in codice rosso
Un incidente si è verificato lungo la strada provinciale 68, tra due veicoli coinvolti in uno scontro violento all’incrocio. Una coppia a bordo di una delle auto è stata subito trasportata in ospedale con codice rosso, mentre sono in corso le verifiche sulle cause dell’incidente. La dinamica dell’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per ricostruire quanto accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
MELISSANO – Un violento scontro all’altezza di un incrocio, che si trova lungo la strada provinciale 68, quella che collega Taviano a Casarano, e una coppia che si trovava a bordo di una delle due vetture coinvolte nell’incidente viene trasportata d’urgenza in ospedale, in codice rosso.E’ la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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