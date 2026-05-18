Violento scontro all’incrocio tra due auto | coppia trasportata in ospedale in codice rosso

Un incidente si è verificato lungo la strada provinciale 68, tra due veicoli coinvolti in uno scontro violento all’incrocio. Una coppia a bordo di una delle auto è stata subito trasportata in ospedale con codice rosso, mentre sono in corso le verifiche sulle cause dell’incidente. La dinamica dell’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per ricostruire quanto accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

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