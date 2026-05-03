Valmontone scontro auto-bici all' incrocio Ciclista 59enne in codice rosso

Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, si è verificato un incidente a Valmontone, nel quale un ciclista di 59 anni è stato coinvolto in un scontro con un’auto all’incrocio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La strada interessata dall’incidente aveva già visto altri episodi simili in passato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Ancora sangue e incidenti sulle strade della provincia romana. Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, si è registrato un grave sinistro nel territorio del comune di Valmontone che ha visto coinvolto un ciclista, attualmente ricoverato in condizioni critiche in una strada già in passato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Caionvico, ciclista in codice rosso: violento scontro con un’auto? Cosa sapere Ciclista di 30 anni in codice rosso dopo scontro con berlina a Caionvico. Ciclista travolto da un’auto: volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rossoGrave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via...