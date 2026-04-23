Città di Castello | il centro diventa un salotto tra vino e ulivi

Il 22 aprile, il sindaco di Città di Castello ha annunciato il progetto Extra Wine durante un evento nel centro della città. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale di vigneti e uliveti, trasformando il centro storico in un punto di incontro tra vino e olive. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, coinvolgendo cittadini e operatori del settore.

? Cosa sapere Il sindaco Luca Secondi presenta il progetto Extra Wine a Città di Castello il 22 aprile.. L'iniziativa trasformerà il centro storico in un salotto urbano il 25 e 26 aprile.. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al turismo Letizia Guerri hanno presentato ieri, 22 aprile, al Caffè Magi di Città di Castello, il progetto Extra Wine che trasformerà il centro storico della città in un palcoscenico a cielo aperto durante il fine settimana del 25 e 26 aprile. L’iniziativa nasce come un naturale allargamento della tredicesima edizione di Only Wine, con l’obiettivo di trasformare la Mostra Mercato in un evento che non si limiti alle sole degustazioni, ma che coinvolga l’intera comunità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città di Castello: il centro diventa un salotto tra vino e ulivi Notizie correlate Al Castello di Uviglie la primavera prende vita tra storia, vino e territorioTra le colline del Monferrato, il Castello di Uviglie ha celebrato il 27 marzo l’inizio della nuova stagione di esperienze enogastronomiche con una... Chirurgia dell’obesità, l’ospedale di Città di Castello è centro d’eccellenzaCittà di Castello (Perugia), 28 febbraio 2026 – Importante riconoscimento per la struttura di Chirurgia dell'obesità dell'ospedale di Città di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Città di Castello in lutto, è morta Alessia Bracchini; Fontanesi e Zanotti si confermano a Città di Castello; Città di Castello in lutto, addio ad Alessia Bracchini | Aveva solo 42 anni; TRENTO-RENATE, ARBITRA DINI DI CITTÀ DI CASTELLO. Promozione Città di Castello domina Tuoro. Ma il gol-partita arriva solo sul finaleCITTÀ DI CASTELLO - Dopo un dominio per tutto il match, il Città di Castello trova il gol vittoria solo al 46’ del secondo tempo con un tocco da sotto misura di Sparago: il Tuoro finisce con tra espul ... lanazione.it Città di Castello, nessun regalo ma beneficenza per gli orfani dei carabinieri: il bel gesto del maresciallo Franco Masini alla festa dei suoi 90 anniBellissimo gesto di altruismo e umanità del maresciallo M.M. A, cavalier Franco Masini, servitore dello Stato, (una vita dedicata alla famiglia e all’Arma dei carabinieri), che per i 90 anni ha chie ... corrieredellumbria.it Città di castello Perugia Bora questo è il suo nome. Una meravigliosa miciona di circa 6 anni Sterilizzata e chippata. Tolta da situazione pericolosa, si affida esclusivamente in casa. Per inf 347 033 3717 lasciate un messaggio su WhatsApp e sarete ricontattati. - facebook.com facebook